Na vzpomínkové akci na Albertově se sešly stovky lidí

Stovky lidí přišly na vzpomínkovou akci na pražský Albertov, aby si připomněly studentské události roku 1939 a 1989. Na shromáždění vystoupili zástupci vysokých škol i bývalí studentští vůdci. Společným jmenovatelem jejich proslovů byla výzva k aktivitě a převzetí odpovědnosti za vývoj v zemi. "Historie ukazuje, že když se zapomene a bere se vše jako samozřejmost, může se stát, že se může plíživě vrátit zpátky to, co nechceme," řekl předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil. Podle Vlastimila Ježka, který patřil v listopadu 1989 mezi studentské vůdce, je lepší hledat než rezignovat a je potřeba dávat pozor na to, komu lidé věří. "Dnes není důležité, jak věci jsou, ale jak se jeví být," posteskl si Ježek.

Události roku 1939 po smrti studenta Jana Opletala, odvlékání studentů do koncentračních táborů a jejich popravy i dění před 30 lety připomněl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Jeho projev provázel pískot a skandování "hanba". Někteří studenti požadují Zimovo odstoupení. Zima sklízel kritiku za uzavření sponzorské smlouvy s Home Creditem, postoj k ochraně klimatu či činnost Česko-čínského centra na univerzitě.