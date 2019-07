Na Vsetínsku se natáčí pohádka Největší dar, je poctou Valašsku

Filmový štáb ve středu u Valašského Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku pokračoval v natáčení pohádky Největší dar. Snímek je poctou Valašsku a ukazuje, jak to dopadne, když se začnou bohové motat do života lidem a lidé bohům, řekla ČTK Daria Hrubá, která spolu s Martou Santovjákovou Gerlíkovou snímek režíruje. Pohádka, v níž hrají Bolek Polívka, Zuzana Slavíková, Pavel Nový nebo Sabina Rojková, by měla jít do kin příští rok na podzim. "My jsme tak trochu jiná pohádka. Nezachraňujeme království, ale úrodu. Nemáme prince a princezny, ale obyčejné lidi. Jsme pohádka, ve které lidi neděsí drak, ale krutá zima," uvedla Hrubá, která je se Santovjákovou Gerlíkovou i autorkou námětu. S pomocí Pavly Horňákové napsala Hrubá také scénář. Hlavní zápletku příběhu představuje zlovůle pohanské bohyně zimy Moreny, která se rozhodne vynechat své tři kolegyně a vládnout po celý rok.

Premiéru pohádky by tvůrci rádi uvedli příští rok na jaře na jubilejním 60. ročníku filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Premiéra v kinech je předběžně naplánovaná na říjen 2020.