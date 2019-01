Na veletrhu vzdělávání je 289 institucí z 15 zemí

Na 289 vzdělávacích institucí z 15 zemí se představuje na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který byl zahájen v pražských Letňanech. Ze zahraničních škol jsou nejvíce zastoupeny britské, nejvzdálenější vystavující instituce je singapurská. Cílovou skupinu veletrhu tvoří zejména studenti posledních ročníků středních škol, kteří uvažují o dalším vzdělání, uvedl organizátor Pavel Mikula. U vstupu do veletržní haly je koutek s laptopy, kde si studenti, kteří si nejsou jisti, co chtějí studovat, mohou vyplnit kvíz. Po zodpovězení všech otázek se student dozví, do jaké typové kategorie spadá, zda je například spíše technický typ, nebo se hodí na humanitní studium. Po rozkliknutí se studentovi zobrazí podrobnější seznam oborů, které by ho mohly zajímat, a příslušný seznam vysokých škol.

Veletrh nabízí rovněž doprovodný program, včetně interaktivních koutků. České vysoké učení technické například připravilo roboty, letecký simulátor či vědecko-technický koutek pro dívky. Univerzita Karlova nabízí různé zajímavosti, od simulovaného soudního jednání, přes možnost vyzkoušet si první pomoc a chirurgické šití, moderování zpráv s pomocí čtecího zařízení či vědecké experimenty.