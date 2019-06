Na varhany do Sv. Víta se za 30 měsíců sbírky vybralo 78 mil. Kč

Dvě procenta částky, kterou si stanovili pořadatelé národní sbírky na nové varhany do pražské katedrály, chybí na jejím účtu. Od začátku sbírky uplyne 3. června 30 měsíců, na kontě je přes 78 milionů korun a píšťaly varhan jsou ve španělské firmě téměř všechny vyrobené. Zbývají už jen ty největší prospektové píšťaly, které se musejí z technických důvodů vyrábět v jiné dílně v Nizozemsku," řekl ČTK organolog pražského arcibiskupství a manažer projektu Svatovítských varhan Štěpán Svoboda. Po převezení do Prahy počátkem příštího roku bude nový nástroje požehnán a poprvé by se na něj veřejně mělo hrát 15. června na svátek Sv. Víta, patrona katedrály.

Varhany, které mají ve 21. století dokončit stavbu katedrály, vznikají proto, aby zaplnily zvukem celý chrám. Současné varhany jsou podle odborníků dobře slyšet v křížové lodi, ale v hlavní lodi hlasitost dramaticky klesá. Cena za nový nástroj má být přibližně 80 milionů korun kromě prací, které se musejí pro instalaci tisíců píšťal udělat. V barcelonské varhanářské dílně Gerharda Grenzinga, která vyhrála konkurz na zhotovitele varhan, se podle Svobody nástroj nyní sestavuje a 80 procent všech píšťal je již ozvučeno. Do České republiky se povezou píšťaly pečlivě zabalené ve dvou kamionech a po instalaci v katedrále se bude nástroj nazvučovat znovu.