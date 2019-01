Na úvod Dakaru třetí Kubiena: Až na pár maličkostí to bylo dobré

Úspěšný vstup do Rallye Dakar má za sebou Tomáš Kubiena, který obsadil v úvodní etapě 41. ročníku slavné soutěže třetí místo v kategorii čtyřkolek. Na nejrychlejšího Argentince Nicolase Cavigliassa, který byl loni celkově druhý, ztratil člen týmu Moto Racing Group přes osm minut. "Až na nějaké maličkosti se mi jelo dobře. Jak se říká, vždy to může být lepší, ale s výsledkem jsem spokojený. Je to dobrá výchozí pozice do další etapy, aby se dalo jet minimálně na podobný výsledek," řekl Kubiena, jenž startuje na třetím Dakaru a ještě se mu nepodařilo dojet do cíle. Možná i proto úvodní výsledek nepřeceňuje.

Nejzkušenější český účastník Dakaru Aleš Loprais do rallye vstoupil osmým místem mezi kamiony. Osmatřicetiletý pilot měl sice v zahřívací první etapě několik problémů, nakonec však na nejrychlejšího Eduarda Nikolajeva z Ruska ztratil necelých šest minut. Účastníci dakarské rallye v pondělí absolvovali jen 84 měřených kilometrů. "V prvním úseku jsme skočili do takového malého trychtýře, kam nás navedli duchaplní diváci. Ukazovali, abychom to tam píchli, což jsme udělali. Vzápětí jsme ale zjistili, že jsme tam jediní a že tam nemáme co dělat," kroutil hlavou Loprais. Poté se synovec šestinásobného vítěze rallye Karla Lopraise musel potýkat i s potížemi s pneumatikami a intercomem. Do elitní desítky se mezi kamiony probojoval i Martin Šoltys. Hned za ním skončil jeho týmový kolega z Buggyry Martin Kolomý, jenž byl o minutu pomalejší.

Nečekané problémy s elektronikou svého nového fordu musel hned na úvod řešit Martin Prokop. Sedmý muž kategorie automobilů z loňského roku se nakonec v průběhu měřeného testu telefonicky spojil se svými mechaniky a závadu se jim podařilo odstranit. Do cíle ale dojel se ztrátou více než 20 minut a průběžně je až na 46. místě.