Na tohle jsem čekal celý život, řekl obránce Frydrych po Barceloně

Slávistický obránce Michal Frydrych si v úterý v Barceloně odbyl premiéru ve skupině Ligy mistrů a pomohl k nečekané remíze 0:0. Devětadvacetiletý fotbalista bral zápas na stadionu Camp Nou jako splněný sen a hodně si oddechl, když po jeho zaváhání domácí kapitán Lionel Messi trefil břevno. Bod za bezbrankovou remízu ze hřiště Barcelony přinesl podle španělských médií fotbalistům Slavie odvážný výkon podložený promyšlenou taktikou trenéra Jindřicha Trpišovského a výborným brankářem Ondřejem Kolářem. Naopak domácí ve čtvrtém duelu základní skupiny Ligy mistrů předvedli impotentní fotbal, podle komentátorů jsou zralí na elektrošok, který ale nepřichází.

Katalánský deník Sport připomněl předzápasový výrok trenéra Trpišovského, že se kvůli opatřením způsobeným přítomností španělského krále musel v hotelu při kontrole svléknout téměř do naha. "Pomstil se tím, že svléknul do naha Barcelonu," píše list. El País označil Slavii za optimistický tým. "Je na poslední místě skupiny, ale doma i venku hraje, jako kdyby už byla jistým postupujícím ze skupiny. Do zápasu jde bez pochyb a obav. Je to jednoduše optimistický tým, který těší, když ho srovnávají s Liverpoolem," uvádí s odkazem na podobnosti Trpišovského stylu s taktikou kouče vítěze Ligy mistrů Kloppa.

Slavia získala druhý bod ve skupině F a před závěrečnými duely s Interem Milán a v Dortmundu udržela naději na postup do osmifinále. "Potřebovali bychom sbírat víc bodů. Ale myslím, že bod na Barceloně je pro nás určitě dobrý, když v Lize mistrů tady neprohráli snad od roku 2013," řekl Frydrych.