Na Světové dny mládeže do Panamy se chystá 200 poutníků z ČR

Skupina dvou stovek poutníků z Česka se vydá do Panamy na Světové dny mládeže. Setkání mladých lidí s papežem Františkem se uskuteční od 14. do 27. ledna. Světové dny mládeže inicioval v roce 1984 papež Jan Pavel II. a oba jeho nástupci v nich pokračují. Konají se jednou za tři roky. Česká katolická církev usilovala o pořádání Světových dnů v roce 2022, nominaci schválila i česká vláda. Loni na jaře se však papež František rozhodl dát přednost jinému kontinentu.

V Panamě budou první část setkání mladí věřící prožívat v diecézích hostující země. Česká výprava je stráví v provincii Colón, ve farnosti Pražského Jezulátka. Místní farnost připravila poznání tradic, kultury, sportu, výlety a dny misií, kdy poutníci vyjdou do rodin s požehnáním. V neděli se všichni poutníci setkají ve městě Colon, kde bude mše s místním biskupem a festival mládeže. Na hlavní program od 22. do 29. ledna se všichni sjedou do hlavního města Ciudad de Panamá (Panama City). Ve středu 23. ledna přiletí i papež František.