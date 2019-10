Na Šumavě roste počet usmrcených zvířat po střetu s auty

V šumavském národním parku stoupá počet případů, kdy po střetu s autem zahyne zvíře. Letos takto zahynulo 18 zvířat, ve dvou případech šlo o vzácného rysa. ČTK to řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. Dosavadní letošní statistika podle něj vykazuje například proti celému roku 2015 stoprocentní nárůst. Nejčastěji takto zahynou srny, jeleni, prasata nebo jezevci. "Každý rok sledujeme nárůst zvířat, která byla sražena nějakým motorovým vozidlem. V roce 2017 jsme evidovali 23 mrtvých zvířat, loni 27. Letos už jich je ke dvaceti a to ještě není konec roku. Nutno ale dodat, že toto nejsou konečná čísla, protože určitě nenajdeme všechna zvířata, která uhynou při srážkách s motorovými vozidly, a navíc máme přehled pouze za naše režijní honitby," uvedl Adam Jirsa ze Správy Národního parku Šumava.

Místa, kterými zvěř ve zvýšené míře prochází, prý zůstávají prakticky stejná. "Migrační koridory zvěře se mění jen málo a jsou pro ně životně důležité. Proto nepoužíváme pachové plašiče, které zabraňují přirozené migraci. Pokud bychom použili nějaká zařízení, mohla by to být taková, co upozorní zvěř na právě projíždějící auto a to buď nějakým zvukovým nebo světelným signálem. Přesněji řečeno odrazem od světel automobilů," řekl Jirsa.