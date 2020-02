V centru Prahy na Staroměstském náměstí začala stavba repliky mariánského sloupu. Její autor Petr Váňa novinářům na místě řekl, že staveniště o rozměrech 7,5 krát 7,5 metru bylo ohrazeno a předáno stavební firmě. Ihned začala s odstraňováním dlažby a desky připomínající původní sloup. Před zahájením stavby místo také obhlédli archeologové. Nyní budou pracovníci pokračovat v odkrývání původních základů, které podle sochaře sahají do zhruba dvoumetrové hloubky. Sloup má být hotov v polovině září.

"Je zajímavé, že tam pravděpodobně někde bude původní zakládací kámen z roku 1650, pod kterým by měla být zakládací listina," uvedl sochař. Dodal, že historicky cenný artefakt by se měl nacházet zhruba v hloubce půl metru mezi původními základovými kameny. Budou celé odkryty, očištěny a prozkoumají je archeologové, načež na ně bude umístěna základová deska nového sloupu. "Na ní teprve budeme moci dát kameny nového sloupu," doplnil sochař. Umístění základní desky by se mělo stihnout do konce března, kdy začnou na náměstí velikonoční trhy. V době jejich konání budou práce přerušeny a staveniště vyklizeno. Stavba podstavce repliky, sloupu se sochou Panny Marie a balustrády, která ji bude obklopovat, by měla podle sochaře začít 24. dubna a podle harmonogramu prací má být do poloviny září hotovo.

Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.