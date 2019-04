Na sněhovém poli Mapa republiky je stále přes deset metrů sněhu

Sněhové pole známé jako Mapa republiky nad Modrým dolem ve východních Krkonoších by mohlo odtát až v červenci. V současnosti tam místy může být až 14 metrů sněhu. Svůj charakteristický tvar připomínající prvorepublikové Československo ale dosud nemá. Na úbočí Studniční hory je stále souvislá vrstva sněhu. ČTK to řekl Josef Harčarik se Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Národní park měří mocnost sněhu v místě, kde se Mapa republiky během jara postupně vyrýsuje, několikrát za zimu po dobu 20 let. Rekordní hodnoty sněhu na "mapě" byly naměřeny v zimní sezoně 1999/2000, maximální mocnost sněhu byla 15,7 metru. Tehdy sníh zmizel až v první dekádě srpna. Naopak nejméně sněhu tu bylo naměřeno hned následující sezonu 2000/2001, "jen" 6,1 metru.