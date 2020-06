Na Slovensko zamířily první vlakové spoje

Směrem do Košic a do Bratislavy dnes vyjely po koronavirové pauze první vlakové spoje. Šlo o vlaky soukromého dopravce RegioJet. Podle mluvčího společnosti Aleše Ondrůje vlaky do slovenského hlavního města byly zaplněné z 50 až 60 procent, místa ve vlaku do Košic byla zaplněná ze 70 procent. Spoje na Slovensko měly pauzu od 13. března. Od pondělí by měly jezdit také vlaky Českých drah a ve čtvrtek by se měl přidat Leo Express. V polovině června pak přibudou i další vlakové spoje do Rakouska a Německa. Čekat se naopak musí nadále u vlaků do Polska. Od čtvrtka byla zrušena všechna omezení cest na Slovensko, od pátečního poledne se pak uvolnilo i cestování mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem.