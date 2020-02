Na školy v severní Itálii mělo nyní zamířit 50 Čechů

Zhruba 50 středoškoláků a studentů či zaměstnanců vysokých škol má se stipendijním programem Erasmus naplánovaný jarní semestr v Lombardii či Benátsku, kde se v posledních dnech začala rychle šířit nákaza koronavirem. Někteří z nich již do Itálie vycestovali. Pokud zatím ne, měli by svou cestu zrušit či odložit. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí Domu zahraniční spolupráce (DZS) Lucie Durcová. Pražské vysoké školy jsou se studenty v kontaktu a informují je o možnostech předčasného ukončení pobytu. Po návratu do ČR by měli zůstat dva týdny v domácí karanténě.

Šíření nového typu koronaviru v Itálii připraví Prahu o tisíce italských školáků, kteří do hlavního města přijíždějí na vzdělávací zájezdy. Podle ředitele zahraničního zastoupení agentury CzechTourism v Itálii Luboše Rosenberga Prahu každoročně v únoru a březnu navštíví zhruba 40.000 školáků z celé Itálie. Kvůli nákaze zájezdy ale italská vláda od 23. února pozastavila, uvedl na dotaz ČTK. Italové se v počtu příjezdů do ČR řadí mezi ostatními národnostmi na osmou příčku, loni jich podle údajů Českého statistického úřadu v hromadných ubytovacích zařízeních přenocovalo bezmála 410.000.

Testům na nový typ koronaviru se podrobilo 11 českých studentů vysokých škol, kteří přiletěli z Íránu. U šesti z nich už testy nákazu vyloučily, dalších pět na výsledky ještě čeká, oznámil na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Z pražského letiště byli studenti převezeni do Nemocnice Na Bulovce k odběru vzorků. Protože nemají žádné příznaky, budou v domácí karanténě, řekl ČTK vedoucí tiskového oddělení nemocnice Filip Řepa.