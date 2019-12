Na Silvestra půjdou poutníci z Prahy do Staré Boleslavi

Obnovit tradici putování k Palladiu země České a obnovit kaple na poutní cestě z Prahy do Staré Boleslavi chce projekt Via Sancta Mariana. Historie cesty původně nazvané Via Sancta sahá až do 30. let 10. století. Iniciátoři obnovení tradice pouti zvou zájemce na letošní Silvestr. Vyjde se ve 14:00 ze Staroměstského náměstí v Praze a šestadvacetikilometrová pouť skončí o půlnoci v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Bazilika se otevře po dvouleté rekonstrukci a v prvním minutách nového roku se v ní bude konat mše.

Poutní cestu z Prahy do Staré Boleslavi s tisíciletou tradicí lemovalo v minulých staletích 44 kaplí. Nyní jich je pouze 17. Iniciátoři obnovení pouti by rádi obnovili chybějící a opravili poslední z původní cesty vybudované v roce 1692.