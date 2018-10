Na silnicích letos zemřelo víc lidí než loni, nejvíce v červnu

Na českých silnicích od ledna do konce září zemřelo 410 lidí. To je o 43 víc než loni v tomto období. Informoval o tom šéf dopravní policie Tomáš Lerch. Nejčastěji lidé umírali při nehodách kvůli nepřiměřené rychlosti nebo náhlému přejetí do protisměru. U zhruba pětiny pak přičinnou byla nepozornost řidičů. Nejtragičtějším měsícem byl červen.

Policie naopak zaznamenala pokles následků u nehod, které způsobil řidič pod vlivem alkoholu. Celkem šetřili policisté 3500 takových nehod, při kterých zemřelo 21 lidí, o 13 méně než v loňském roce. Celkem policisté vyšetřovali od začátku roku skoro 80 tisíc nehod.