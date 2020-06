Na rozvojovou pomoc dá ČR příští rok stejně jako letos 1,1 mld.

Na dvoustrannou rozvojovou a humanitární pomoc pošle Česko příští rok stejně jako letos 1,1 miliardy korun. Rozhodla o tom vláda. "Přes ekonomický propad podporujeme stabilizaci křehkých zemí a vytváříme příležitosti pro českou ekonomiku na rozvojových trzích," uvedl na twitteru úřad ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Dvoustranná pomoc příští rok zamíří stejně jako letos především do šesti prioritních zemí české rozvojové spolupráce, a to do Bosny, Gruzie, Moldavska, Kambodži, Etiopie a Zambie. Na dvoustrannou pomoc je určeno zhruba 707 milionů korun. Kromě šesti prioritních zemí letošní plán rozvojové spolupráce počítá i s pokračováním specifického programu pro pomoc Ukrajině. Z celkového rozpočtu pomoci by pro tuto zemi mělo být vyčleněno 20 milionů korun.