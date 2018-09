Na rozvoj VŠ by do roku 2027 mělo jít 12,5 miliardy Kč z rozpočtu

Vláda chce dát do roku 2027 na investice veřejných vysokých škol ze státního rozpočtu přibližně 12,5 miliardy korun. Kabinet schválil návrh programu na rozvoj a obnovu jejich infrastruktury, informovalo ministerstvo školství. Z peněz by se měly financovat rekonstrukce starých budov, stavby nových nebo nákupy vybavení. Celkové náklady škol na investice v tomto období by mohly dosáhnout 15,9 miliardy korun. Podle ministerstva má být program pro školy zárukou, že budou moci uskutečnit plánované investice. Zapojit se by se do něj mohlo všech 26 veřejných vysokých škol.