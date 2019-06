Na protidrogovou prevenci půjde ze zdravotnictví letos méně

Na dotace na protidrogovou prevenci půjde z rozpočtu ministerstva zdravotnictví letos 30,5 milionů korun. Je to o 29 procent méně než loni, kdy bylo rozděleno 42,7 milionu korun. Vyplývá to z informací, které resort ČTK poskytl. Peníze směřují hlavně do adiktologických center, na substituční léčbu a terénní programy pečující o problémové uživatele drog. Nejvíc peněz směřuje do Prahy, kde jsou také nejvíc koncentrovaní závislí. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové byl loňský rok nadprůměrný a ještě před pěti lety bylo na dotace vynakládáno 15 milionů korun. Z 30,5 milionu korun půjde 22 milionů neziskovým organizacím, zbytek příspěvkovým organizacím ministerstva.

Dostupnost substituční léčby závislých na opiátech je podle odborníků stále nízká, využívá ji kolem 2000 lidí za rok. Od roku 2010 lze léky částečně hradit ze zdravotního pojištění. Ročně stojí 23.000 korun, pokud se ale uživatel drog kvůli kriminalitě dostane do vězení, může to být až 20krát tolik. "Na nákup metadonové substance léčby závislosti na opiátech byly vyčleněny stejné finance jako v předchozích letech," uvedla Štěpanyová. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) ale po snížení dotací nebude mít substituci drogově závislým kdo podávat, protože se navíc ve zdravotnictví zvyšovaly platy, což znamená rozevírání nůžek mezi odměnami ve státních zařízeních a neziskových službách. "Ministerstvo dá peníze na výměnu stříkaček, ale nedá na mzdu toho, kdo to dělá, protože je to sociální pracovník," dodal. Financování protidrogové prevence je podle ministerstva vícezdrojové.