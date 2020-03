Na příjezdu ze SRN na Folmavě je více než kilometrová fronta aut

Na příjezdu z Německa na hraničním přechodu Folmava je víc než kilometrová fronta, hlavně osobních vozidel, a stále se prodlužuje. V pátek je tu tradičně nejsilnější provoz a navíc se domů vracejí Češi, aby stihli dorazit do země před půlnočním zavřením hranic. Poté už budou moci projíždět jen pendleři, co pracují v německém vnitrozemí a budou mít potvrzení zaměstnavatele, zjistila ČTK. Osobní dnes kontrolovali policisté, celníci a hasiči, kamiony mohou projíždět. Na cestě z Česka do Německa je průjezd plynulý. Několik řidičů vracejících se z Německa ČTK odhadlo fronty na Folmavě a i na dálničním přechodu Rozvadov na Tachovsku až na dva kilometry. "Čekali jsme na Rozvadově skoro dvě hodiny," řekl mladík vracející se z Rakouska.