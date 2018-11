Na Příbramsku havarovali mladí fotbalisté, čtyři mrtví v Třinci

U Věšína na Příbramsku havaroval autobus s mladými fotbalisty. Při nehodě se lehce zranilo šest lidí, pět z toho bylo nezletilých. Autobus sjel do příkopu, srazil sloup elektrického vedení a následně narazil do stromu. Autobus vezl zhruba 30 mladých, většinou nezletilých fotbalistů a dospělý doprovod. Většina cestujících má podle mluvčího středočeských hosičů Jaroslava Gabriela lehčí oděrky od roztříštěného skla. Podle informací ČTK vezl autobus fotbalisty z Plzně do Příbrami na zápas. Řidič zřejmě v zatáčce nezvládl řízení a vyjel ze silnice.

Čtyři lidé zemřeli a dva byli zraněni při nehodě na silnici v Třinci-Neborech na Frýdecko-Místecku. Srazil se tam kamion s dodávkou. Jeden ze zraněných je v kritickém stavu. "Náraz byl značný, dodávka se převrátila po střetu na střechu a byla odmrštěna mimo vozovku. Stejně tak mimo komunikaci byl odhozen kamion," uvedla policejní mluvčí Gabriela Pokorná. Všichni lidé, kteří při nehodě zemřeli, cestovali v dodávce.