Na přelomu března a dubna začne demolice budov Transgasu v Praze

Demolice komplexu budov Transgas na pražské Vinohradské třídě začne na přelomu března a dubna. Řekl to Jakub Verner ze společnosti HB Reavis, která stavbu vlastní. Demoliční práce budou trvat několik měsíců. Majitel Transgasu už na začátku února oznámil, že chce budovy nebo prázdný pozemek prodat. Jestli se před prodejem stihne stavba zbourat nebo ne, závisí na nabídkách a rychlosti jednání. Plánované bourání budov ze 70. let vyvolalo kritiku části odborníků i veřejnosti. Zastánci budovy ji hodnotí jako ukázku stylově syntetické architektury 70. let, spojující prvky brutalismu, technicismu a postmoderny, ale také na českém území ojedinělou realizaci postmoderního urbanismu.