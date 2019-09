Namísto autobusů budou k pražskému Letišti Václava Havla jezdit elektrobusy. Rozhodli o tom radní hlavního města. První vozy by na trasu mezi Nádražím Veleslavín a terminály měly vyjet do tří let. Budou ekologičtější a svezou naráz víc cestujících. "V neposlední řadě budou nižší i provozní náklady," říká náměstek primátora Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě. Nákup elektrobusů a stavba potřebné infrastruktury bude podle něj stát asi 800 milionů korun.