Na pomoc rodinám padlých vojáků lidé poslali téměř čtyři miliony

Téměř čtyři miliony korun poslali lidé od pondělka do mimořádné sbírky pro rodiny tří českých vojáků, kteří padli minulý týden v Afghánistánu. ČTK to dnes řekla předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity Lenka Šmerdová. Částka je podle ní neuvěřitelná, pro vojáky je však důležitá hlavně podpora veřejnosti. Vojenský fond solidarity vyhlásil mimořádnou sbírku v pondělí. Výsledná částka na účtu se zatím každý den zvyšuje o více než milion. Ve čtvrtek dopoledne bylo na kontě 2,7 milionu korun, dnes je to 3,8 milionu. Zatím ještě nejsou připočtené peníze z DMS zpráv, ze kterých bylo ve čtvrtek dalších 400.000 korun, dodala Šmerdová.Ochota veřejnosti přispět je podle Šmerdové známkou toho, že lidé vnímají armádu pozitivně.