Na pomoc rodinám padlých vojáků lidé poslali devět milionů korun

Do speciální charitativní sbírky na pomoc rodinám padlých vojáků v Afghánistánu lidé poslali přes devět milionů korun. Pomoct se rozhodly tisíce lidí přímou platbou na účet Vojenského fondu solidarity i zasláním dárcovské zprávy SMS. ČTK to řekla předsedkyně fondu Lenka Šmerdová. Lidé také pořádají sbírky třeba při sportovních utkáních. Pomáhají tak rodinám vojáků Martina Marcina, Kamila Beneše a Patrika Štěpánka, kteří padli 5. srpna v Afghánistánu po útoku sebevražedného atentátníka. Nejvyšším darem bylo 500.000 korun. Fond kontaktovali i dárci z ciziny. Sbírka potrvá do 31. srpna. Šmerdová zdůraznila, že pozůstalí dostanou všechny peníze z této sbírky. Rodiny padlých vojáků z Afghánistánu fond teprve osloví.