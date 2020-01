Na podobu památníku romského holokaustu v Letech přišlo 41 návrhů

Do prvního kola krajinářsko-architektonické soutěže na podobu památníku romského holokaustu v Letech na Písecku přišlo 41 návrhů od tvůrců z České republiky i ze zahraničí. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí Muzea romské kultury v Brně Lucie Horáková. Zájem považuje za nečekaně velký. Vítěz soutěže by mohl být v květnu. Na výsledky soutěže by měla navázat demolice vepřína, který nyní na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy stojí. Muzeum chce památník otevřít v roce 2023.

"I když je soutěž anonymní a obálky s kontaktními údaji budou otevřeny až po hodnocení poroty, z dokumentace kurýrů víme, že návrhy přišly z Anglie, Skotska, Německa, Španělska, Srbska, ale například i z Japonska," uvedl Petr Návrat, jednatel společnosti ONplan, která pro Muzeum romské kultury soutěž organizuje. Porota vybere sedm návrhů, které postoupí do druhého kola.