Na péči by se mohlo vydat příští rok ještě o několik miliard víc

Do zdravotnictví by mohlo v příštím roce plynout ještě o několik miliard korun víc, než se původně počítalo. Peníze na péči by se vzaly z fondů zdravotních pojišťoven. Po jednání zástupců vládní koalice to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Posílení výdajů požadují vládní sociální demokraté. Podle nich je na účtech všech sedmi pojišťoven 55 miliard korun, z nichž část by se měla využít na péči. Koaliční schůzka o zdravotnictví trvala tři hodiny. Vyvolala ji ČSSD. Podle ní kvůli nedostatku peněz chybí v nemocnicích personál, zdravotníci jsou přepracovaní a prodlužují se čekací lhůty na vyšetření či operace. Do zdravotnictví má příští rok ze zdravotního pojištění plynout 346 miliard korun. Je to zhruba o 26 miliard korun víc než letos.

O tom, kolik miliard by mohlo příští rok do zdravotnictví ještě přitéct, bude koalice dál jednat. Částka zatím nepadla. Podle Eurostatu vydává Česko na zdravotnictví kolem sedmi procent HDP. V roce 2016 to bylo 7,1 procenta. V EU výdaje dosahovaly v průměru 9,9 procenta HDP. Nejvyšší byly ve Francii, a to 11,5 procenta HDP. Na druhém konci žebříčku bylo Rumunsko s pěti procenty. Podobně jako ČR na tom bylo Slovensko, o málo lépe pak Irsko, Maďarsko a Chorvatsko.