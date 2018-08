Stát plánuje investovat více než 7,6 miliardy korun do výstavby a úpravy dopravní infrastruktury na Mladoboleslavsku. Po dohodě s automobilkou Škoda Auto by v regionu měla vzniknout nová železnice i čtyřproudová silnice u sídla firmy. Uvedl to mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Plán počítá s 11 projekty.