Na místo sebeupálení Jana Zajíce chce dát Praha pamětní desku

Na domě, kde se před 50 lety upálil student Jan Zajíc, by do několika měsíců měla přibýt pamětní deska připomínající jeho čin. Na pietním aktu na místě jeho činu se na tom domluvili zástupci hlavního města Prahy a městské části Praha 1. Zajíc se upálil v průchodu domu číslo 39 na Václavském náměstí 25. února 1969, v den 21. výročí komunistického puče z roku 1948. Chtěl tak vyjádřit svůj nesouhlas s nastupující normalizací komunistického režimu a protest proti pasivitě lidí. Pamětní deska by měla být podle přání rodiny spíše skromná. Městská část vypíše výběrové řízení na jejího zhotovitele. Na zaplacení desky by se měl s městskou částí podílet i magistrát.

Zajíce si v pondělí na Václavském náměstí připomněli také například zástupci Univerzity Karlovy při krátkém pietním aktu u budovy Národního muzea. Vzpomínkové akce ale začaly už v neděli, kdy jejich organizátoři vystavili před domem číslo 39 pamětní desku s fotografiemi.