Na místě 75 let starého masakru civilistů vznikl Kříž smíření

Kříž smíření na Bukové hoře u Teplice nad Metují v broumovském výběžku byl prvním památníkem v Česku, který připomněl oběti "divokého odsunu" sudetských Němců v roce 1945. Vznikl v roce 2002 na místě masakru 23 starců, žen a dětí z nedalekých Teplic. Památník ale nepřipomíná jen tuto konkrétní událost, která se stala necelé dva měsíce po skončení války, řekla ČTK bývalá starostka města Věra Vítová. "Jsem ráda, že jsme se k tomu odhodlali. Byli jsme první v republice, kdo něco takového udělal. Zdejší rodáci, kteří žijí v Německu, se sem díky tomu vracejí. Pomalu to napravuje dlouholeté napětí mezi oběma národy. Aby se podobné hrůzy neopakovaly, musíme pohlédnout pravdě do očí," řekla ČTK třiasedmdesátiletá žena, která byla starostkou Teplic nad Metují v letech 1998 až 2002.

Její otec přišel na Broumovsko počátkem roku 1946, po volbách ve stejném roce se stal předsedou národního výboru v Teplicích a od roku 1947 spolupracoval s parlamentní vyšetřovací komisí, která přijela do pohraničí událost objasnit. Podle Vítové, která zpočátku čerpala informace od něj, znal výslechy svědků i jména strůjců tragédie. "Nechtěl před námi nikdy zacházet do podrobností. Říkal nám: 'Děti, nechtějte to vědět, špatně by se vám tady žilo'. Když na to přišla mezi dospělými řeč, museli jsme jít spát. Intenzivněji jsem se o to začala zajímat až v době, když jsme začali připravovat pomník," řekla ČTK. K tragédii na Bukové hoře došlo 30. června 1945 a podle ní byl hlavním motivem majetkový prospěch pachatelů. Vyšetřování, ale nebylo nikdy dovedeno do konce, komunistický režim jej v roce 1948 zastavil. "Tatínek byl od roku 1945 v komunistické straně, na základě toho všeho ale ze strany v roce 1948 vystoupil," řekla ČTK.