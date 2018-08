Na Mallorce zemřel čtyřiadvacetiletý český turista

Na španělském ostrově Mallorca zemřel v pátek večer čtyřiadvacetiletý český turista. Při skoku do vody spadl na skálu. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová dnes ČTK řekla, že mladý muž byl s kamarády na dovolené s cestovní kanceláří Blue Style. Upřesnila, že neštěstí se stalo kolem půl osmé večer ve městě Manacor, které leží ve východní části ostrova. "Dle výpovědi svědků k úmrtí došlo skokem do vody ve skalnaté oblasti. Muž skákal ze skály dolů a bohužel neskočil do vody, ale dopadl na skálu," řekla mluvčí ministerstva.

Mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Václav Nekvapil ČTK řekl, že se neštěstí stalo mimo areál hotelu. Situaci nyní řeší pojišťovna. "Někteří členové skupiny požádali o předčasný návrat domů," dodal. Dva čeští turisté se minulý týden utopili na dovolené v Bulharsku. Další český turista zemřel minulý týden v Egyptě na následky napadení žralokem.