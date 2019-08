Na královéhradeckém lestišti se koná letecká show CIAF

Přeletem dvou stíhacích letounů gripen nad hradeckých letištěm začala dvoudenní letecká akce CIAF. Letos návštěvníci uvidí přes 40 strojů v letových i pozemních ukázkách. Do Hradce Králové přijeli letci z pěti zemí. ČTK to řekl mluvčí akce Tomáš Otruba. Šestadvacátý ročník letecké show nabízí například letovou ukázku francouzské akrobatické formace Breitling Jet Team na letounech L-39 Albatros nebo české akrobatické skupiny The Flying Bulls z Roudnice nad Labem. CIAF se na hradeckém letišti koná od roku 1993. Výjimkou byla několikaletá přestávka, kdy byl v Brně.