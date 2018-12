Na kontech sbírek pro pozůstalé po hornících je téměř pět milionů

Na kontech pro pozůstalé po mrtvých hornících, kteří minulý týden ve čtvrtek zemřeli po výbuchu metanu v podzemí Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, je už téměř pět milionů korun. Od čtvrtka tak na účtech přibylo zhruba 1,5 milionu a další peníze stále přicházejí. ČTK to řekly zástupkyně obou organizací, na jejichž konta finanční pomoc směřuje. Jedno konto spravuje Spolek Svatá Barbora a peníze po ukončení sbírky dostanou sirotci po hornících, rozděleny budou rovným dílem. Druhý účet zřídila Nadace OKD společně s těžařskou společností OKD. Obě organizace opakovaně vyzdvihly vlnu solidarity, kterou důlní tragédie vyvolala. Sbírky budou fungovat minimálně do ledna, teprve po novém roce by se mělo rozhodnout o dalším postupu, řešit se budou i různé administrativní náležitosti nebo způsob předání peněz rodinám. V Polsku sbírku pro pozůstalé pořádá katovická Nadace hornických rodin. Dosud shromáždila v přepočtu 5160 korun.

Výbuch metanu a následný požár 880 metrů pod zemí nepřežilo minulý týden 13 mužů, z toho 12 Poláků a Čech. Dva muži jsou stále v nemocnici, jeden z nich je v kritickém stavu. V severní lokalitě Dolu ČSM byla ve čtvrtek obnovena těžba. Horníci fárají do zbývajících částí, které nebyly zasaženy neštěstím. Oblast 29. sloje, kde explodoval metan a následně tam vypukl požár, byla uzavřena výbuchuvzdornými hrázemi. Uzavřený prostor má rozlohu přibližně 500 krát 500 metrů.