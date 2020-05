Na konci prvního čtvrtletí v ČR žilo 569 stoletých lidí

V Česku letos na konci prvního čtvrtletí žilo 569 stoletých a starších lidí - 493 žen a 76 mužů. Dvěma nejstarším obyvatelkám republiky bylo 108 let a bydlí v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Nejstaršímu obyvateli pak bylo 106 let a je z Karlovarského kraje. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení.

Přes 600 se počet stoletých přehoupl před osmi lety. Víc než 700 lidí s "deseti křížky" žilo v Česku o dva roky později. Od té doby počet klesal. Velmi vysokého věku se totiž dožívají slabé ročníky, které přišly na svět za první světové války. Tehdy narozených dětí výrazně ubylo. Zatímco před rokem 1910 se podle údajů Českého statistického úřadu v českých zemích rodilo přes 300.000 dětí ročně, ve válečných letech to nebyla ani polovina.