Na Kladensku by mohlo vyrůst buddhistické centrum, jedno z největších na světě

Do konce prázdnin by mělo být jasné, jestli v Kamenných Žehrovicích na Kladensku vznikne velké buddhistické centrum. Vybudovat ho chce nadace Terton Foundation. Má v něm být stát jedna z největších stúp na světě. Jedná se o buddhistickou stavbu, která má být symbolem klidu a míru. V areálu má být také meditační prostor pro 800 lidí, svatyně i rodinné domy. Konkrétně by se měl v buddhistické centrum proměnit bývalý důl Winnieck. O záměru jednali v pondělí zástupci města a budhistické nadace s místními obyvateli. Ti se k projektu staví zatím spíše negativně. Podle starostky Kamenných Žehrovic Soni Červené za ODS se vedení obce teprve rozhodne, jestli projekt podpoří nebo ne. "Do konce prázdnin dám dáme vědět," uvedla. Zastupitelstvo teď bude od lidí sbírat podněty.