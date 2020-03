Na kbelské letiště přistálo letadlo s rychlotesty na koronavirus

Na vojenském letišti Praha-Kbely přistál vojenský speciál, na palubě měl 150.000 rychlotestů na nový typ koronaviru. Přivezl je z čínského Šen-čenu. Určeny budou mimo jiné pro obyvatele míst, které byly kvůli nákaze koronavirem uzavřena, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Další budou určeny pro testování policistů, vojáků či hasičů nebo pro velké nemocnice. Česko chce z Číny v příštích dnech dopravit i další zdravotnický materiál, především respirátory, roušky či ochranné obleky.Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by v neděli mělo být do Česka velkokapacitním ukrajinským letadlem přepraveno 30 milionů roušek. Určeny budou i pro obyvatelstvo. Podle Hamáčka ve chvíli, kdy budou rozdány, začne platit povinnost roušky nosit. Další zdravotnický materiál by měli přepravit soukromá letadla. Vojtěch v úterý podepsal příslušnou smlouvu se Smartwings a Czech Airlines. Hamáček novinářům řekl, že by již měla být vyřízena veškerá potřebná povolení.

Podle ministra Vojtěcha jsou výsledky rychlotestů k dispozici za zhruba 20 až 25 minut, zatímco dosud používané testování výsledky přináší až asi po šesti hodinách. Výrazně by se tak podle něj měl zvýšit počet otestovaných lidí. Za 100.000 testů ministerstvo zdravotnictví zaplatilo asi 14 milionů korun, dalších 50.000 testů zaplatilo ministerstvo vnitra. Dopravu zajistilo ministerstvo obrany.