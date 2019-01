Na jižní Moravě umrzli od úterý do středečního rána čtyři lidé

V Jihomoravském kraji umrzli od úterka do středečního rána čtyři lidé. ČTK to řekl mluvčí policie David Chaloupka. Tři případy se staly v Brně, jeden v Břeclavi. Ve třech případech šlo nejspíše o bezdomovce. V Jihomoravském kraji jsou v posledních dnech teploty pod nulou, v noci na dnešek klesly až na minus 11 stupňů Celsia. Padesátiletý muž umrzl v noci na dnešek v chatce v Brně v lokalitě Červený kopec. V Horních Heršpicích zase v noci našli mrtvou třiašedesátiletou ženu pod mostem. O den dříve umrzl v Břeclavi opilý muž, který se vracel domů. Podle Chaloupky nebyl bezdomovec, ale bydlel v chatové oblasti. "Spadl do potoka, a než přišel domů, podchlazení bylo tak silné, že umrzl," řekl Chaloupka. Další obětí byl v úterý muž bez přístřeší, který zmrzl ve stanu.

V Praze za letošní zimu zemřelo šest lidí, u nichž smrt pravděpodobně způsobily nízké teploty. Podle mluvčí záchranářů to byli vesměs bezdomovci.