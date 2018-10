Na Jihlavsku havaroval autobus z deseti zraněných jsou tři těžce

U Věžnice na Jihlavsku se na křižovatce mezi obcemi srazil linkový autobus společnosti Icom Transport s polským kamionem. V autobuse bylo deset pasažérů a řidič. Záchranáři na místě ošetřili deset lidí, zranění tří z nich byla těžká, řidič autobusu je v kritickém stavu. Na místě zasahovali také hasiči a policisté. Obě vozidla skončila mimo silnici. Autobusspolečnosti Icom Transport se převrátil na bok. Miroslav Bartoška, ředitel autobusové dopravy Icom Transportu řekl, že tři roky starý autobus jel z Brna do Jihlavy. Řídil ho zkušený řidič, který pro společnost pracuje 17 let. "Dopadl nejhůř ze všech zraněných, při odvozu byl v kritickém stavu. Dle našich informací z místa nehody nedal řidič kamionu přednost, vyjížděl z vedlejší silnice," řekl Bartoška. V rámci traumaplánu byly z domova do služby povolány také sestřičky urgentního příjmu a lékaři, kteří sloužili v nemocnici. Další dva těžce zranění byli převezeni do nemocnic v Brně. Kvůli špatnému počasí nemohl vzlétnout záchranářský vrtulník.