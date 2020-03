Na hraničních přechodech na Slovensko a do Polska se tvoří kolony, na jihu Čech je provoz klidný

Dlouhé kolony se tvoří před hraničním přechodem do Polska v Náchodě - Bělovsi. Jde o jediný přechod v Královehradeckém kraji, kterým řidiči můžou v tuto chvíli projet do Polska. Poláci tam v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 měří řidičům teplotu a kontroly už zavedla i česká policie. Někteří čeští řidiči se kvůli uzavření hranic do Polska ani nedostali. Kolony se ráno tvořily také při přejezdu z republiky na Slovensko. Na jihu Čech, kde policistům při kontrolách pomáhá několk desítek vojáků, byl provoz klidný.

Zpřísněný režim na přechodech zavedla minulý týden vláda kvůli zabránění šíření nákazy koronavirem. S kontrolami na hranicích od pondělí pomáhá policii armáda.