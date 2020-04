Na hranici v Těšíně lidé protestovali proti jejímu uzavření

Lidé z příhraničí v Českém Těšíně i sousedním polském Těšíně protestovali proti uzavřené hranici. Volali především po návratu k rodinám i do práce. Uzavřená hranice totiž rozdělila mnohé rodiny a řadě lidí znemožnila dojíždění za prací. Lidé vybavení transparenty prošli mezi hraničními mosty po obou stranách řeky Olše, která dělí obě města. Už v minulosti si přes řeku prostřednictvím zavěšených plachet vyměňovali vzkazy. Dnes na sebe při protestním pochodu volali, mávali a vzájemně se povzbuzovali.

"Příhraniční oblast je diametrálně odlišná od samotného života v metropolích, jako je například Varšava nebo Praha. Tady opravdu jsme jedno město," poukázala na úzké vazby mezi lidmi z obou stran hranice starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková. Lidem v příhraničí podle ní nejde o to vycestovat za dovolenou, ale vrátit život mnoha rodin k normálu, který narušila restriktivní opatření. "Jsou zde rodiny, které se více než měsíc nesetkaly, protože stály před velmi nelehkou volbou, zda chodit do práce a zajistit ekonomické fungování rodiny, nebo zda zvolit nejistou budoucnost a vrátit se domů, ale nevědět na jak dlouho," dodala starostka. Přesně takový osud potkal jednoho z protestujících, který s transparentem se jmény svých dětí šel v čele protestního průvodu. Zaměstnaný je na české straně, ale rodinu má pár kilometrů od hranice v Polsku. Podle něj je hlavní problém na straně Polska. "Poláci první uzavřeli hranice. Češi to teď chtějí odblokovat...když je člověk zdravý, v čem je problém?" podivoval se muž.