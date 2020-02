Na Hradě se sejdou americké a české obchodní špičky

Na Pražském hradě se v březnu v rámci Česko-amerického podnikatelského fóra sejdou přední američtí a čeští obchodníci. Mluvit by měli o strategiích pro úspěšné podnikání nebo zásadních technologiích pro byznys dalších let. Zúčastnit by se ho měl podle předběžného programu, který má ČTK k dispozici, i ministr obchodu Spojených států Wilbur Ross. Akci organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s velvyslanectvím USA v ČR. Na fórum bylo pozváno sto českých firem.

Akce bude součástí Americko-českého podnikatelského týdne konaného 10. až 13. března. Během týdne by se měla uskutečnit setkání byznysmenů s vrcholnými představiteli ČR, například premiérem Andrejem Babišem (ANO), vicepremiérem a ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO), ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) a ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO). Spojené státy jsou pro ČR 11. největším exportním trhem.