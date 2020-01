Na Grand Restaurant Festivalu se budou servírovat třeba amarouny

Ve vybraných restauracích po celé republice budou moci lidé od 15. ledna ochutnat jídla inspirována žánrem sci-fi, třeba amarouny nebo pokrm 20.000 mil pod mořem. Sci-fi a rok 2020 je totiž tématem letošního ročníku Grand Restaurant Festivalu, do nějž se zapojí devět desítek špičkových restaurací. Jejich kuchaři připraví zvýhodněná degustační menu například ze surovin, jež mohou být potravinami budoucnosti. Novinářům to dnes v Ostravě řekl hlavní organizátor Pavel Maurer. Během loňského ročníku se ve všech restauracích snědlo téměř 39.000 degustačních porcí. Letos je jich už nyní prodáno v předprodeji 20.000. Degustace stojí podle počtu chodů od 300 do 700 korun. Řada restaurací použila u jídel názvy filmů či literárních autorů.