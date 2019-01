Ve Starém Městě na Frýdecko-Místecku byl odhalen sklad nebezpečného odpadu. Polská firma do něj zřejmě navezla směsi odpadních hořlavých látek. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Místo hlídá policie. Do objektu někdo zhruba na dvou stovkách palet navezl barely, jejich celkový objem by mohl být až 500.000 litrů. Primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD) kvůli tomu svolal krizový štáb. Podle informací ČTK polská firma zřejmě v podobném termínu navezla odpad i do objektu v Bohumíně. Podle Matějíkové se ukázalo, že polskou firmu nelze kontaktovat a vše se musí řešit přes hranice. Mluvčí uvedla, že krizový štáb se shodl, že nebezpečný odpad by měl být z haly postupně odebrán a převezen k likvidaci odbornou firmou, aby se vyloučila možnost úniku látek, výbuchu, požáru, ohrožení podzemních vod i obyvatelstva.