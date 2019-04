Na fóru ČR-Vietnam byla uzavřena memoranda, ve hře přímý letecký spoj

Na česko-vietnamském podnikatelském a investičním fóru v Praze bylo uzavřeno několik dohod mezi firmami z obou zemí. Mezi nejzajímavější patří memorandum o porozumění na spolupráci při přípravě přímého letu mezi hlavními městy Prahou a Hanojí, kterou podepsali zástupci Letiště Praha a Bamboo Airways. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že by byl velice rád, kdyby se přímé spojení spustilo do Vánoc. Akce se zúčastnilo přes 100 českých a přes 60 vietnamských firem. Fórum pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) společně s Vietnamskou obchodní a průmyslovou komorou u příležitosti návštěvy vietnamského premiéra Nguyen Xuan Phuca a členů tamní vlády v ČR. Už po dopoledním separátním jednání s Phucem Babiš uvedl, že Česko by se mohlo ve Vietnamu prosadit především v těžebním či dopravním průmyslu. Na fóru slíbil vietnamskému premiérovi, že se bude osobně angažovat v prosazení záměru tamní vlády uzavřít dohodu o volném obchodu s Evropskou unií. Podle Českého statistického úřadu je v Česku zhruba 61.000 Vietnamců. Po Ukrajincích a Slovácích tvoří třetí nejpočetnější menšinu v Česku.