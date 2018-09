Na Festivalu vědy se představí více než 70 vystavovatelů

V pražských Dejvicích se uskuteční šestý ročník Festivalu vědy. Představí se na něm více než 70 vystavovatelů. Na zelené ploše na Vítězném náměstí, v Technické ulici a v Národní technické knihovně nabídnou své expozice Akademie věd ČR, vysoké školy, volnočasové instituce a firmy. Exkurze do různých vědních oborů připravilo deset ústavů AV ČR. Zájemci si budou moci vyzkoušet například fotografování a vyvolání fotografií klasickou mokrou cestou, pěstování biomasy z odpadních materiálů nebo zjistit, co jsou to urychlovače. Fyzikální ústav zase předvede mlžnou komoru, v níž lze vidět dráhy protonů, i lasery jako unikátní zdroje světla. Ve stánku Astronomického ústavu bude možné zhlédnout, jak sestavit kosmickou sondu a jak vypadá Slunce.

Molekulární gastronomové připraví amarouny, které proslavil seriál Návštěvníci. Propojí chemické a fyzikální poznatky s přípravou pokrmů, takže z hovězího vývaru vzniknou třeba špagety s chutí hovězí polévky. Návštěvníci se také budou moci na chvíli stát řidičem tramvaje na trenažéru pražského dopravního podniku nebo sportovním analytikem za pomoci elektronické tužky České televize.