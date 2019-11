Na DVB-T2 je v ČR připraveno 56 procent domácností

Na nový formát televizního vysiální DVB-T2 je připraveno 56 procent domácností. To je o polovinu víc než na konci minulého roku. Vyplývá to z průzkumu Ministerstva průmyslu a obchodu. Přechod na DVB-T2 se bude jako první týkat pražských a středočeských domácností. Celý přechod by měl být dokončen do poloviny příštího roku. Důvodem změny je potřeba uvolnit část frekvencí z televizního vysílání pro rychlé mobilní sítě. S DVB-T2 diváci získají možnost příjmu televizních programů v HD kvalitě a širší výběr stanic. Televizní signál z pozemních vysílačů využívá asi 60 procent domácností. Zbytek dává přednost kabelové televizi, satelitu nebo IP TV.