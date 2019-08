Stát chce dát v příštím roce na dopravní stavby celkem 87 miliard korun. To je o pět miliard víc než původně plánoval. Oznámil to ministr dopravy Vladimír Kremlík za hnutí ANO. O další peníze ze státního rozpočtu ale jeho rezort už žádat nebude - chce hledat jiné zdroje. Do pěti let taky plánuje zahájit výstavbu většiny zbývajících úseků dálniční sítě. V současné době je rozestavěno 191 kilometrů nových dálnic a připraveno dalších 33 kilometrů.