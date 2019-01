Na českých silnicích loni zemřelo 565 lidí, nejvíce za tři roky

Na českých silnicích loni zemřelo 565 lidí, o 63 více než v roce 2017. Na tiskové konferenci to řekl šéf dopravní policie Tomáš Lerch. Meziročně se zvýšil počet těžce zraněných, o 126 na 2465. Celkový počet nehod podle Lercha stoupl téměř o tisíc na 104.764. Významně přibylo usmrcených motocyklistů. "Zaznamenali jsme výrazné zhoršení těch nejzávažnějších následků," řekl Lerch. Počet nehod i jejich následky ovlivnilo podle něho zejména chování účastníků silničního provozu, vliv mělo také teplé počasí v loňském roce. Více nehod se závažnými následky zaznamenali policisté například v květnu, kdy v Česku vládlo velmi teplé počasí. Nejčastější příčinou nehod byla nepozornost řidičů. "Nepozorný řidič je tím největším fenoménem doby, který se podílí na dopravních nehodách," řekl Lerch. Na nehodách se také stále významně podílejí mladí řidiči. Podle Lercha zaviní řidiči s praxí do pěti let asi čtvrtinu dopravních nehod.

Za alarmující považuje Lerch počet usmrcených dětí, kterých zemřelo 19, o deset více než předloni. V 11 případech šlo o spolujezdce, u zbytku o chodce. Motocyklistů a jejich spolujezdců loni na českých silnicích zemřelo 88, v roce 2017 jich bylo 62. Nejtragičtějším měsícem byl podle statistik srpen, kdy bylo usmrcených 15 motorkářů. Podle Lercha si více než polovinu nehod s účastí motocyklu zaviní sám motorkář. Z celkového počtu 3731 nehod s účastí motocyklu zavinil řidič motorky 2134. Mezi hlavní příčiny patří podle Lercha nezvládnutí stroje řidičem nebo nepřizpůsobení rychlosti. U nehod, které zavinili další řidiči, jde zejména o to, že řidič motocyklistu přehlédne.