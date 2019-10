Evropská unie by mohla v příštím programovém období podpořit stavby urgentních příjmů velkých i okresních nemocnic v ČR. Usilují o to ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Ministerstvo zdravotnictví chce, aby bylo v ČR 15 urgentních příjmů prvního stupně zejména při fakultních nemocnicích a dalších 80 menších, alespoň jeden v každém okrese. Při otevření urgentního příjmu Fakultní nemocnice Plzeň to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).