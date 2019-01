Na brněnský veletrh Go přijedou tři cestovatelé z projektu Nomádi

Na brněnský cestovatelský veletrh Go, který se uskuteční od 17. do 20. ledna, přijedou tři cestovatelé z projektu Nomádi. Vystaví svá auta a budou vyprávět příběhy z cest. Jde o lidi či skupinky, kteří cestují z běžného pohledu ne úplně standardně. Jezdí do zemí a na místa, kam by to většinu populace nenapadlo, nemívají jasný itinerář a obvykle jsou jejich náklady minimální, řekla ČTK mluvčí veletrhů Go a Regiontour Karolína Křenková. V Brně se objeví IT specialista Vojtěch Lavický, který objel svět na motorce, filmař Petr Kašpar, který jel se skupinou vodáků po vlastní ose do Indie, a Tomáš Málek, který objel v obytné dodávce severovýchodní Turecko.