Na boj se suchem získalo MŽP navíc 250 milionů

Ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO získal do svého rozpočtu navíc 250 milionů korun. Na penězích se domluvil s ministryní financí Alenou Schillerovou za hnutí ANO. Peníze chce Richard Brabec na boj se suchem. Rozpočet MŽP na rok 2020 byl tak měl činit zhruba 6,24 mld. Kč bez evropských dotací, s nimi téměř 16 miliard korun. Peníze se budou investovat například do obnovy mokřadů, výsadby remízků a stromů a umělé infiltrace. Využije je i Česká geologická služba, která se věnuje zkoumání stavu podzemních vod na území ČR. Letos ministerstvo hospodaří s 6,26 mld Kč bez evropských dotací, které činí 7,81 mld. Kč, tedy celkově s více než 14 miliardami korun. Brabec dodal, že ministerstvo ušetří oproti letošku deset procent na provozních a personálních nákladech. Podle Brabce jde o 70 milionů korun. Příští rok MŽP škrtne 161 pracovních míst, což je zhruba pět procent, tedy 55 zaměstnanců, a to přímo na svém úřadu.