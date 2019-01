Na akce KČT chodí i rodiny s dětmi, zbavuje se nálepky "pro staré"

Klub českých turistů (KČT) se pod předsedou Vratislavem Chvátalem intenzivně snaží o to, aby nebyl veřejností vnímaný jako spolek pro seniory. Již pět let funguje projekt Toulavý kočárek a na kratší turistické pochody tak chodí i mnoho lidí s menšími dětmi, kteří nejsou členy klubu. Podle Chvátala, který je předsedou od roku 2014, je cítit renesance zájmu o aktivní pohyb v přírodě, řekl ČTK na brněnských veletrzích Go a Regiontour. "V posledních době se ukazuje, že zejména na naše kratší pochody chodí více neorganizovaných turistů a hlavně mladých. Bývají to rodiče s dětmi v kočárku, nebo už odrostlými, které chodí samy," řekl Chvátal. Klub, který loni oslavil 130 let existence, má poslední desetiletí stabilně kolem 33.000 členů, kteří jsou ve všech věkových kategoriích. Do 28 let jich je 5000. Turistické oddíly vyvíjejí činnost, která se v mnohém podobá skautům, a stejně jako oni zažívají v posledních letech zvýšený zájem.